Sosyal Hayatı Destek Kredisi, can suyu olacak

Sosyal hayatın canlanması için kamu bankalarınca verilecek “Sosyal Hayatı Destek Kredisi” salgın sürecinde geliri düşen esnaflara can suyu olacak.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için “Sosyal Hayatı Destek Kredisi” paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Özel hayatı destekleme kapsamında başta mobilya, beyaz eşya, elektronik, ev tekstil ve bisiklet olmak üzere pek çok sektörü desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilecek destek kredisi başvuruları 5 Haziran yani bugünden itibaren başlayacak.

PİYASALARI CANLANDIRACAK

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ( ANKAMOB ) Başkanı Hüseyin Taklacı , üç kamu bankası tarafından verilen sosyal destek kredisinin salgın sürecinde işleri büyük orada düşen esnafa can suyu olacağını belirtti. Verilen kredilerin sosyal hayatı canlandıracağını kaydeden Başkan Taklacı, “Pandemi sürecinde esnafımızın işleri büyük oranda düşmüştü. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara sağlanacak bu krediler, piyasaları tekrar canlandıracaktır. 6 ay ödemesiz 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sağlanması iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım” dedi.

ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE İHTİYAÇ VAR

Sosyal hayatın canlanması için destek paketlerini açıklayan kamu bankalarına teşekkür eden Taklacı, “Kamu bankaları bu süreçte büyük bir rol oynadı. Onun için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Destek paketinden faydalanmak için işletmelerin kamu bankalarıyla anlaşma şartının bulunduğunu belirten Taklacı, “İlgili destek paketlerinden faydalanmak için firmaların kamu bankalarıyla anlaşma sağlaması gerekiyor. Anlaşma sağlamadığı takdirde, müşterilerine 0,55’ten değil 0,82’den kredi kullandırabiliyor. Onun için firmaları kamu bankalarıyla anlaşma yapmaya davet ediyoruz. Bundan sonra çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

VATANDAŞ ALACAĞI EŞYAYI BEĞENMEYE BAŞLADI

Uyaroğulları Arçelik Bayi Müdürü Korhan Uyar ise “Salgın sürecinde işlerimiz oldukça düşmüştü. Dükkânımızı siftahsız kapattığımız günler vardı. Açıklanan bu kredi desteği piyasalara canlılık kazandıracaktır. Salgın sürecindeki olumsuzlukları bu şekilde atlatacağımızdan eminim. Destek paketine vatandaşların ilgilisinin büyük olduğu görülüyor. Pek çok vatandaş destek paketinden nasıl faydalanacağını bize soruyor. Şimdiden gelip beyaz eşyalarını beğenip ayırtanlar var” sözlerini kaydetti.

TALEPLER ŞİMDİDEN ARTTI

Beyaz eşya satıcısı Mehmet Cantürk de “Sosyal Hayatı Destek Kredisi” ile taleplerin arttığını söyleyerek, “Düşük oranlı bu krediler, insanlara cazip geldi. Şimdiden talep var. İmkanı olmayanlar, bu kredileri kullanarak eksiklerini tamamlamak istiyor. Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen esnaflara bu süreç can suyu olacaktır” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA