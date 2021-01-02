Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık sonu itibarıyla 3 milyon 582 bin 455 çalışanın hesaplarına 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira Kısa Çalışma Ödeneği yatırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45,5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programı ile her sektörden çalışanlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım paketleri devreye alındı.

9 ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla verilen toplam destek miktarlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020'de Kovid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz."

Yaklaşık 6,4 milyon haneye 1000'er lira destek

Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık 2020 itibarıyla sağlanan desteklere ilişkin verilere göre, Sosyal Destek Programının Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2 ayağında ise 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira ödeme yapan Bakanlık, devam eden Faz 3 kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000'er lira destek verdi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında toplanan bağışlar da dönemsel ihtiyaç sahibi 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000'er liralık ödemeler halinde aktarıldı.

3 milyonu aşkın çalışan için "Normalleşme Desteği"

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödeme yapıldı. Bakanlık, 1 Aralık 2020 itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneğine yeniden başvuru almaya başlarken, yeni bir uygulama olarak başvurular artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca Nakdi Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira, İşsizlik Ödeneği ile de 913 bin 818 kişiye 4 milyar 527 milyon 867 bin 466 lira ödeme yapıldı.

Toparlanma süreci ile birlikte normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise Normalleşme Desteği olarak 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.