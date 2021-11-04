Sosyal Medya Çığrından Çıktı

İşim gereği, günümün en az 15 saatini sosyal medya kullanımına ayırıyorum. Ama işimden dolayı mecbur kalmasam, tüm sosyal medya hesaplarımı kapatır bu limandan ayrılırım düşüncesindeyim. Öyle ki; gerekli ve gereksiz tüm paylaşımlar sadece "paylaşmak" için paylaşılıyor. İnsanlara ne katacağı veya sosyal medyanın hangi konuda besleneceği hakkında en ufak bir fikir yok. Instagram, Facebook, Twitter bir yana dursun Tiktok denen bir illet var. Daha üye olmadan ana sayfa ekranına atıyor. Karşınıza çıkan videoları görmeyi bırakın, yazık ne hallere düşmüşler demekten kendinizi alıkoyamazsınız.

Özel hayat denen bir "özel" vardı ama artık yok çünkü başımız sağolsun. İnsanların yattığı yerden, giyindikleri dolaba kadar af buyurun içtikleri suya kadar tüm an sosyal medya da. Elbette ben de sosyal medya üzerinde paylaşımlar yapıyorum ama ben her saçma anımı değerliymiş gibi göstermiyorum. İnsan birazda içerisinde yaşamalı diye düşünüyorum.

Dans ediyorlar, dans bilgileri yok. Yüzmek için denize giriyorlar, iç çamaşırı reklamı pozu veriyorlar. Karı ve kocalar çocukları yanında sırf tıklanma uğruna "Yarabbi ne günlere kaldık" dediğim saçma hareketlerde bulunuyorlar. Üstelik bunlara rağmen "para" kazanıyorlar. Sonra bu kişiler, link kaydır dediğimiz fenomenler arasına katılıyorlar.

Sosyal medya üzerinden para kazanmayı destekliyorum ama saçma sapan, çığrından çıkan hareketlere neye göre para verirler anlamış değilim. Bakma kardeşim, izleme kardeşim sanane kardeşim diyebilirsiniz. Kim neye göre haklı bilemem ama toplumum yozlaşması, bireyler üzerinden gerçekleşmektedir. Yozlaşmak yerine kültürleşmek, bilgi sahibi olmak zor değil...