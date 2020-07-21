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Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz" dedi.
Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz"

2007 yılında yapılmış bir kanun düzenlemesi var. Bu kanunun bazı madelerine ilave ve değişiklikler getiriyoruz.

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı temsilci bulundurmak zorunda. Bu kişi Türk vatandaşı olmak zorunda.

Hak ihlali halinde temsilciye başvuru mekanizması olacak.

6 aylık sürede raporlama zorunlu olacak.

5 aşamalı bir yaptırım süreci olacak.

Bizim önceliğimiz sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Bu yüzden de kademelendirilmiş bir yaptırım mekanizması var.

1. aşamada 10 milyon ceza

2. aşamada 30 milyon ceza

3. aşamada ise 3 aylık reklam yasağı

 4. aşamada yüzde 50 bant daraltma

5. aşamada ise yüzde 90 bant daraltma cezası verilecek. 4. 5. aşama cezalar mahkeme kararıyla verilecek.

Kişilik hakkı ihlali durumunda 5 milyon TL ceza verilecek.

Sosyal ağlarda 'unutulma hakkı' olacak.

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