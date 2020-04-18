  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 8 °C
»

Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti

Kahramanmaraş'ta Recep Abacı, sosyal medya üzerinden tartıştığı Süleyman Karaçalı'yı tabancayla vurarak, ağır yaraladı.
Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mahallesi'nde yaşayan Recep Abacı ile Süleyman Karaçalı henüz bilinmeyen nedenle sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abacı, Karaçalı'nın evinin önüne gitti. Burada da devam eden tartışma kavgaya dönüşünce Recep Abacı tabanca ile Süleyman Karaçalı'ya ateş etti.

YARALININ DURUMU AĞIR

Abacı otomobiliyle olay yerinden kaçarken, Karaçalı bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karaçalı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Abacı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhtarın akılalamaz ihmali sonucu vakalar arttı18 Nisan 2020 Cumartesi 06:07
  • 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı18 Nisan 2020 Cumartesi 06:05
  • Almanya Sağlık Bakanı: Salgın kontrol altında18 Nisan 2020 Cumartesi 06:04
  • Kızılcahamam 1. Etap Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor17 Nisan 2020 Cuma 20:51
  • O vakıflara ek kaynak17 Nisan 2020 Cuma 20:43
  • ABD'de ölümler durdurulamıyor17 Nisan 2020 Cuma 18:14
  • Ankara’da yaşlı bakımevinde yangın17 Nisan 2020 Cuma 18:13
  • Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik17 Nisan 2020 Cuma 17:43
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu17 Nisan 2020 Cuma 15:58
  • Kandil'e hava harekatı: 18 terörist etkisiz hale getirildi17 Nisan 2020 Cuma 15:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti