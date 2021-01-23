  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -5 °C
»

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twittter'daki paylaşımına hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan, "kamu görevlisine hakaret" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlendi.

Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

E.E, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaismailoğlu: Gazianteplilere Gaziray'ı kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz23 Ocak 2021 Cumartesi 09:48
  • Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı23 Ocak 2021 Cumartesi 09:48
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Ocak 2021 Cumartesi 09:47
  • Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi İrfan Fidan seçildi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
  • GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek23 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
  • Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:42
  • Atama kararları Resmi Gazete'de23 Ocak 2021 Cumartesi 09:42
  • Adalet Bakan Yardımcılığına Yakup Moğul atandı23 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
  • İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı23 Ocak 2021 Cumartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti