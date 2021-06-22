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Sosyal medyada en iyi içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu seçildi

BEYPAZARI Maden Suyu, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de gazlı içecek kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.
Sosyal medyada en iyi içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu seçildi

Türkiye’nin yerli sermayeli içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu, farklı disiplinleri bir arada kullanan iletişim çalışmalarıyla, reklam ve pazarlama dünyasının ödül programlarında başarısını sürdürüyor. 1957′den beri tüketicilerinin beğenisine sunan Beypazarı Maden Doğal Maden Suyu, maden suyu sektöründe pazar payı olarak da sektörünün lider şirketi konumunda bulunuyor. Bu doğrultuda, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de Beypazarı Maden Suyu altın ödülün sahibi oldu. SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde gazlı içecek kategorisinde altın ödülü kazanan Beypazarı Maden Suyu, dijitalleşmenin pandemi döneminde daha fazla önem kazandığı iletişim alanında da sektör liderliğini üstlendi. Yarışmada Veri Ödülleri bölümü için 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre tamamen analitik olarak incelendi. 1 Mart 2020-1 Mart 2021 dönemini kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte araştırma şirketinin uzmanlığında yürütülen kapsamlı değerlendirme sonucunda Social Media Awards Turkey- SocialBrands Veri Analitiği bölümü gazlı içecek kategorisinde altın ödülün kazananı Beypazarı Maden Suyu oldu.

‘MARKAMIZ ADINA BÜYÜK GURUR’

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Ercan, dijital dünyada tüketicilerle samimi bir şekilde paylaşmaya, duygusal bağı kuvvetlendirmeye önem verdiklerini kaydetti. Social Media Awards Turkey ödülleri platformunda ödül almanın heyecan ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Ercan, şunları kaydetti:

“Yaratıcı, tutarlı ve hedef kitlelerimize hitap eden içerik yönetimiyle sosyal medya kanallarımızın moderasyonunu da önemsiyoruz. Pandemi hepimiz için sıra dışı, zor bir dönemdi. Kendine has dinamikleri olan bu dönemde en öne çıkan alanlardan biri iletişim oldu. Bilhassa dijital iletişim en hareketli dönemini yaşadı. Bilgiye ulaşmanın en pratik yolu olarak sosyal mecraları hiç olmadığı kadar yoğun kullandık. Beypazarı Maden Suyu olarak öteden beri dijital iletişime yatırım yapan, sosyal medya mecralarını etkin kullanan bir firmayız. Tüketicilerimize, müşterilerimize, bayilerimize kısaca tüm sevenlerimize daha yakın olmak için sosyal medya mecralarını iletişimde önemli bir kanal olarak görüyoruz. Müşterilerimizin yorumlarını gözlemlemek ve gerektiğinde çözümlemek için özveriyle çalışan ekiplerimiz var. Bu bakış açımız markamızın her daim müşterilerini odağına alan, ulaşılabilir bir marka olduğunu kanıtlıyor. Bunu sürdürülebilir kılmak ise, en büyük hedefimiz. Social Media Awards gibi sosyal medyanın en prestijli ödüllerinden birinde, sektörümüzün altın ödülünü alarak hedefimize ulaştığımız görmek markamız adına büyük bir gurur. Bu değerli başarıda emeği geçen tüm takipçilerimiz, bizi sürekli takip eden iş ortaklarımız ve çalışanlarımıza tekrar teşekkür ederiz.”

 

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