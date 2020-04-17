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Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 488 kişinin sosyal medya hesaplarından Kovid-19'la mücadeleye ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığını belirledi.
Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 488 hesap tespit etti.

Siber polisi, Kovid-19'la mücadele kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden kamu düzenini bozmaya ve halk sağlığına zarar vermeye yönelik paylaşımlar yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, provokatif paylaşımlarda bulunan 488 hesap belirlendi.

Söz konusu hesapları yöneten şüphelilerden 143'ünün İstanbul'da, 120'sinin 36 farklı ilde, 11'inin yurt dışında olduğunu tespit edilirken, 214 hesap yöneticisinin ise belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarda, 43 şüpheliyi gözaltına aldı. İncelenmek üzere şüphelilerin telefon ve bilgisayar gibi dijital malzemelerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest kaldı. Diğer, 100 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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