Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltında

İdlib'de 33 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili Gaziantep'te sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Esad rejiminin İdlib'de 33 askerimizi şehit etmesi sonrası sosyal medya provokatörleri de harekete geçti.

Gaziantep'te asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.

4 PROVOKATÖR GÖZALTINDA

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada halkı galeyana getirmeyi amaçlayan 26 kişiden 4'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir."