Sosyal medyada terör propagadasına af yok

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Örgüte ağır darbelerin vuruluyor olması, terör sevicileri rahatsız etti.

Harekata yönelik sosyal medyada kara propaganda çalışmaları başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine harekete geçti ve bu kapsamda 78 kişi hakkında işlem yapıldı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPIYORLARDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.