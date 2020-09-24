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Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı 

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Furkan Celep (18), sosyal medya hesabından intihar edeceğini belirten yazı paylaştıktan sonra kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. 
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı 

Gece saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin Furkan Celep olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Furkan Celep’in cesedini Sahil Güvenliğe ait bota alınmasını sağladı. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu.  

Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan Celep’in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı. Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan Celep, bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü. Furkan Celep bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KOCAELI'NIN DARICA ILCESINDE FURKAN CELEP KAYALIKLARDAN ASAGIYA ATLAYARAK INTIHAR ETTI. FURKAN CELEP INTIHAR ETMEDEN ONCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLASIMDA BULUNDU. FOTOGRAF-KOCAELI-DHA

KOCAELI'NIN DARICA ILCESINDE FURKAN CELEP (FOTOGRAFTAKI KISI) KAYALIKLARDAN ASAGIYA ATLAYARAK INTIHAR ETTI. FOTOGRAF-KOCAELI-DHA

Kaynak: Haber Kaynağı
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