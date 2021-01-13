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Sosyal medyadan yardım isteyen görme engelli öğrenciye tablet hediye edildi

BARTIN Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi yüzde 90 görme engelli Esma Nur Deniz (15) tabletinin kırılmasının ardından sosyal medyada paylaştığı video ile yeni bir tablet isteğinde bulundu.
Sosyal medyadan yardım isteyen görme engelli öğrenciye tablet hediye edildi

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişim Bölümünde eğitim gören görme engelli Esma Nur Deniz’in, uzaktan eğitim derslerine girmek için kullandığı tableti kırıldı. Esma Nur Deniz bir süre ablasının tabletinden derslere girdi. Esma Nur Deniz bir video çekerek, sosyal medya hesabından yayınladı. Esma Nur Deniz videoda, "Ben görme özürlü bir kızım, kız meslek lisesine gidiyorum. Tabletim kırıldığı için ablamınkini kullanıyorum. Ama bütün derslerime giremiyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan ve sayın valimizden, milli eğitim müdürümden tablet istiyorum. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Ben bu tableti alarak çok çalışıp özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum.” dedi.  

Videoyu izleyen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne talimat vererek, Esma Nur Deniz’e tablet verilmesini istedi. Gölbucağı Mahallesi’nde oturan Esma Nur Deniz’in evine giden Bartın Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar alınan tableti öğrenciye teslim etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un selamlarını ileten Oğuzhan Acar, "Bizler için öğrencilerimiz çok önemli, bu sorumlulukla sizlere her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Kızımıza güzel bir tablet hediye edeceğiz. Esma’nın eğitim öğretim faaliyetleri dışında başka talebi varsa biz yerine getirmeye hazırız. Bundan sonra herhangi bir sorun varsa bizler Esma Nur Deniz’in yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Kızı gibi görme engeli olan babası Mehmet Deniz, tableti getiren Bartın Milli Eğitim Müdürü Acar'a teşekkür etti. Tabletini alan Esma Nur Deniz babası ile tableti inceleyerek, yetkililere özel eğitim öğretmeni olma sözü verdi.

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