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Sosyal mesafe ikonları Gölbaşı sokaklarında

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği sosyal mesafe ikonları ile koronavirüsten korunmada mesafenin önemine dikkat çekiyor. 
Sosyal mesafe ikonları Gölbaşı sokaklarında

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Gölbaşı halkının yanında olmaya devam ediyor. Banka, bankamatik, otobüs durakları ve fırın önlerine insanları bilinçlendirmek ve sosyal mesafeyi korumalarını konusunda duyarlı olmaları amacıyla sosyal mesafe ikonları yerleştiriliyor.

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Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde virüsten bir an önce kurtulmayı amaçladıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Hem dezenfektan çalışmalarımız hem de almış olduğumuz önlemler ile bugüne kadar halkımızın sağlığını korumayı amaçladık. Havaların güzelleşmesi vatandaşlarımızı yanıltmasın diye sosyal alanlara bilgilendirme ikonlarımızı yerleştirdik. Koronavirüsün hayatımızdan çıkması tedbirlerimiz ve önlemlerimiz olacak. Sadece biraz daha sabır” açıklamasında bulundu.


 

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