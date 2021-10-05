Sosyal mesafesiz konser: Aşılamada 'kırmızı' renkte

Şanlıurfa'da düzenlenen açık hava konserinde, kentin aşılamada 'çok yüksek riskli' kategoride 'kırmızı' renkte olmasına rağmen, vatandaşlar Gripin Müzik Grubunun şarkılarıyla eğlenirken sosyal mesafe ve maske kuralını unuttu.