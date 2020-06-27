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Sosyal mesafeye uymayan velileri polis uyardı

Edirne'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çocuklarıyla birlikte gelen veliler, sosyal mesafeyi unuttu. Kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyararak dağıttı.
Sosyal mesafeye uymayan velileri polis uyardı

Edirne'de YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girmek için binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde öğrenciler maskeli olarak içeri alındı. Maskesiz gelenlere ise maske dağıldı. Adaylarla birlikte gelen aileler yerleşke önünde kalabalık oluştururken, sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Yan yana duran kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyardı. Polisin uyarılarının ardından kalabalık dağılırken, ekipler çevrede gürültü olmasını engellemek için devriye gezerek denetim yaptı. Aileler dışarıda çocukların başarısı için dua okuduğu görüldü.

KEŞAN'DA YKS HEYECANI

Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS heyecanı yaşandı. Sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan polis ekipleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak ve ateşleri ölçülerek sınav salonlarına alındı. Polis, dışarıda bekleyen aileleri ise sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Öte yandan kentte saat 09.00'da tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarında yaya ve araç yoğunluğu azaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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