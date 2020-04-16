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Sosyal mesafeyi böyle koruyorlar!

Sosyal mesafeyi böyle koruyorlar!
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet üzerinde koronavirüs tedbirlerine uymadan seyahat eden iki kişi, kendilerini görüntüleyen sürücünün, "Ne yapıyorsunuz gençler" sorusu üzerine, "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşlar" yanıtını verdi.

Kapaklı ilçesinde bir sürücü seyir halinde bulunduğu sırada üzerinde iki kişinin bulunduğu ve birinin ters oturduğu motosikleti görünce cep telefonu ile görüntüledi. Koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal mesafeye uymayan motosiklet üzerindekilere, "Hayırdır ne yapıyorsunuz gençler?" diye soran sürücüye, motosiklet üzerinde ters oturan kişi,  "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" karşılığını verdi. Bunun üzerine şaşıran sürücü, "Sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi,  çok iyiymiş harbiden ya. Mesafeniz gayet iyi" diye konuştu.
Motosikletliler daha sonra yoluna devam etti.

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