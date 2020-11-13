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Sosyal mesafeyi unutan mahalleli film izler gibi yangını izledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangını görerek evlerinden çıkan mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını film izler gibi izlerken, sosyal mesafe kuralını unuttu.
Sosyal mesafeyi unutan mahalleli film izler gibi yangını izledi

Yangın, saat 23.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi, Sandıkbaşı Caddesi’nde bulunan 2 katılı bir evde meydana geldi. Cantekin Acar’a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangını çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

SOSYAL MESAFE KURALINI UNUTAN MAHALLELİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Yangını fark ederek sokağa çıkan mahalleli itfaiye ekiplerinin çalışmasını film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaparken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Mmaddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içinaraştırma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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