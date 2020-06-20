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Sosyal mesafeyi unutuldu

Antalya, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler ile velileri okul önlerinde yoğunluk oluştururken, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlendi.
Sosyal mesafeyi unutuldu

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter dökeceği iki oturumdan oluşacak LGS'nin ilk oturumu 09.30'da başladı. Sınava geç kalmak istemeyen öğrenci ve velileri, okul önlerinde sabahın erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu. Muratpaşa ilçesinde bulunan Mecdude Başakıncı ve Meryem Mustafa Ege Ortaokulları'nda sınava girecek öğrenciler için ayrı bir koridor oluşturuldu. Etrafı çevrilen koridordan giren öğrencilere, okulun kapısından girerken maskelerini değiştirmeleri için maske dağıtıldı. Öğrenciler, elleri dezenfekte edildikten sonra okula alınarak sınıflarına geçti.

Çocuklarıyla birlikte okul önlerine gelen aileler, polislerin uyarıları ve uyarı levhalarına rağmen çoğu zaman sosyal mesafe kuralına uymadı. Bu nedenle çoğu kişi çocuklarını sıraya sokmayarak, kalabalığın dağılmasını bekledi. Sınavın ilk oturumunun başlamasıyla çocuklarını bekleyen kişiler, okul etrafındaki bank ve parklarda oturdu.

Okul önündeki kalabalığın sosyal mesafeye uymadığını söyleyen Gülsüm Aydemir Yalın, “Oğlum şu an sınavda. Heyecanla onu bekliyoruz. Pandemi nedeniyle bir stresimiz vardı. İlk geldiğimiz sıralar çok kalabalıktı ve sosyal mesafeye uyulmuyordu. Bu nedenle çocuklarımızı sıraya sokmayarak kalabalığın dağılmasını bekledik. Ancak girişler kontrollüydü ve önlemler alınmıştı" dedi.

Oğlunun sınavda olduğunu söyleyen Ayşegül Uzun ise “Heyecanla oğlumun sınavdan çıkmasını bekliyorum. Bütün çocuklarımız için dua ediyoruz. Çok stresli bir süreç yaşadık, umarım bütün çocuklar emeğinin karşılığını alır" diye konuştu.

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