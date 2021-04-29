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Soykırım yalanına Altınok'tan çok sert tepki

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1915 olaylarını soykırım olarak dillendiren HDP’ye sosyal medya hesabı üzerinden çok sert eleştirilerde bulundu. 
Soykırım yalanına Altınok'tan çok sert tepki

Altınok, yaptığı paylaşımda HDP’nin Türkiye’nin düşmanlarıyla kol kola gezdiğini ve Türkiye Cumhuriyetinde böyle bir partinin yeri olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:
“HDP’ye ne demek lazım! Ermeni safında bir HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında bir HDP, Amerika ile kol kola bir HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşmanlarıyla kol kola bir HDP nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti partisi olur? Binlerce Kürt vatandaşımızı öldürdünüz, önce onların bir hesabını verin! Bir sürü vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi çoluk çocuk demeden katlettiniz. Ey hain oğlu hainler! Bunun bir hesabını verin bakayım önce siz! Kime ders veriyorsunuz siz, kime! Kimin yanındasınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşmanlarının yanındasınız! İnanıyorum ki HDP’ye oy veren birçok vatandaşımız da sizi lanetliyor, kınıyor.”

ALTINOK ANAYASA MAHKEMESİNE DE SESLENDİ 
HDP’nin açıklamalarına yönelik Anayasa Mahkemesini de göreve davet eden Altınok, “Ermeni’nin safında olan bir HDP’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında olan bir HDP’nin politikasını ben inanıyorum ki birçoğu kabul ve tasvip etmiyor. Anayasa Mahkemesi bunları duysun. Daha ne gerekiyor, ne gerekecek? Anayasa Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak ve kollamakla görevlidir, görevi budur. Kınıyorum, lanetliyorum! Düşman safında olan, Türk düşmanlarının safında olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bükmek isteyenlerin safında olan HDP’yi sonuna kadar kınıyorum!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

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