Soylu: Biz DEAŞ'lıların oteli değiliz

DEAŞ'lıların iadesine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Soylu "Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda stantları ziyaret etti. Bakan Soylu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, yakalanan DAEŞ'lilerin durumu ile ilgili açıklama yaptı. Avrupa ülkelerini sorumluluğunu hatırlatan Soylu ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz.Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur'' ifadesini kullandı.

''BU YIL 100 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI''

Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili de ''Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor'' bilgisini verdi.

Soylu, 5 Kasım'a kadar İstanbul'daki tabelaların da standart hale getirileceğini söyledi.