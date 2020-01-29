Soylu: Elazığ ve Malatya'da okullar 10 Şubat'ta açılacak

İçişleri, Sağlık ve Çevre Bakanları deprem bölgesindeki durumla ilgili açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da okulların 10, üniversitenin ise 17 Şubat'ta açılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinden açıklama yaptı. Bakan Soylu, Elazığ'da okulların 10, üniversitenin ise 17 Şubat'ta açılacağını duyurdu.

DEPREM BÖLGESİNDE YARI YIL TATİLİ UZATILDI

Soylu'nun son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"200 civarı okuldan 10'u hasarlı ve yıkılacak. Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversite ise 17 Şubat'ta açılacak.

Vatandaşımızın deprem bölgesine 100 milyon TL civarında yardımı oldu.

Günde 30 bin kişiye sıcak aş dağıtılıyor. Yaklaşık 65 bin adet kumanya dağıtılıyor. Bütün beslenme çalışmalarını Kızılay yürütüyor.

Dün Çevrimtaş Köyü'ne gittik. Sanki kıyamet orada kopmuş. Hayvanlar telef olmuş...

VATANDAŞLAR 15 GÜN SONRA ÇADIRLARDAN ALINACAK

Sivrice'de 300 civarında, Elazığ merkezde 2 bin, Malatya'da da 5 bin konteynerden oluşan barınma alanı oluşturulacak. 15-20 gün içinde ağır hasarlı binalarda ve çadırlarda yaşamalarını sonlandıracağız.

Eski eğitim ve araştırma hastanesinde de 500 kişilik yerimiz söz konusu. Hazar Gölü etrafında 500 kişilik kamu misafirhanemiz var. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. 52 camide 4 bin 250 vatandaşımız barınıyor.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına her bir aileye 10'ar bin lira yardım yapıldı. Yaralı kurtulanlara da 1000 lira yardım yapıldı. Bu noktada yaklaşık 500 bin lira yardım yapılmış oldu.

44 MİLYON LİRA KAYNAK

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı."

64 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı:

"Toplam başvuru sayısı yapan kişi sayısı 1607. Taburcu ettiğimiz hasta sayısı 1543. Şu an hastanelerimizde 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz.

Azize Çelik yoğun bakımdan çıktı, normal servise alındı. Durumu iyi."

138 BİNA ACİL YIKILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi:

"Elazığ'da 58 yıkık binamız, 568 hasarlı binamız ve 531 orta hasarlı binalarımız var. 118 binamızın acil yıkılması gerekiyor.

Malatya'da 430 yıkık, 425 ağır hasarlı ve 20 tane acil yıkılacak binamız mevcut."