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Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy’de Trabzonlu hemşehrileriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlara sert tepki gösterdi.
Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramının 2’inci gününde Arnavutköy’de Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programa katıldı.

Bakan Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlara sert tepki gösterdi.

'ÖMRÜNDE NAMAZ KILMAYAN ADAMLAR KONUŞUYOR'

Süleyman Soylu, kıldığı bayram namazıyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan yorumlarla da değinerek ömründe namaz kılmayan, cami yolu bilmeyen herkesin konuştuğunu ifade etti.

Soylu, “Namazı kıldıran hoca müftü vekilimiz, şaşırdı rükuya gideceğine secdeye gitti. Ben de hocanın arkasındayım, rükuya gidip 3 defa 'Sübhâne Râbbiye'l-Azim' dedim hocayı uyardım hoca hemen kalktı. Sosyal medyada kıyamet koptu o aşağıya eğildi, o yukarıya. Ömründe namaz kılmayan adamlar, cami yolu bilmeyen adamlar hepsi konuşmaya başladı” diye konuştu.

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