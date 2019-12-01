Soylu oyunu kullandı

Delegesi olduğu ilçe başkanlığına gelen Soylu, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra partililerle selamlaşıp fotoğraf çektiren Soylu'ya, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar ve diğer partililer eşlik etti.
Delegesi olduğu ilçe başkanlığına gelen Soylu, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra partililerle selamlaşıp fotoğraf çektiren Soylu'ya, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar ve diğer partililer eşlik etti.
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