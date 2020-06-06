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Soylu'dan Meclis'teki protestolara tepki

İçişleri Bakanı Soylu Meclis'te 3 ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından 'darbe' protestolarına tepki gösterdi
Soylu'dan Meclis'teki protestolara tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Ayakkabıcılar Sitesi temel atma törenine katıldı.

Meclis'te 3 ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından 'darbe' protestolarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar.

Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız" diye konuştu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin en büyük vesayet alanlarından birisi terördür. Bugün attığımız bu adımlarla birlikte terörü, terör vesayetini ülke lügatimizden çıkarıyoruz. Terör aynı zamanda siyasete, demokrasiye, özgürlüğe, cumhuriyete, geleceğe vesayettir. Bunu hep birlikte ortadan kaldırabilmek için sadece dağlarda mücadele, sadece teröristle mücadelenin yeterli olmadığını her daim söyledik. Şimdi tekrar söylüyorum. Buraya geldiğimizde çocukların kodlama eğitimini tamamladığında en büyük heyecanı aldığım anı bilmenizi isterim.

"DARBE SÖZÜ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız. 

Bu ülkenin bir evladı ve çocuğu olarak bunu söylemek istiyorum. Hepimiz bu toprakların çocuğuyuz ve bunu hep beraber sağlıyoruz. Şimdi temeli atacağız ve göreceğiz ki aslında önümüze yepyeni bir hayat açılıyor. Söz verdik ve dedik ki Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız. İnşallah eylül ayında Cudi'de, ardından Ağrı Dağı'nda çok güzel piknik yapacağız. Buradan dünyaya mesaj vereceğiz ve diyeceğiz ki huzurumuz Cudi'de, Ağrı'da ve bizim Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir.

NE OLMUŞTU?

Meclis'te CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, milletvekilliklerinin dürülmesine yönelik fezlekelerin okutulmasının ardından CHP ve HDP grupları 'Meclis'te darbe yapılıyor' şeklinde sloganlar atarak karara sert tepki göstermişti.

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