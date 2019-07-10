Soylu'dan sert sözler: Tamamen yalan ve iftiradan...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Günboyu Gazetesi'nde kendisi hakkında yayımlanan köşe yazısının tamamen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu söyleyerek, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir" dedi.

"Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım"ifadesini kullanan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

​"Bugün Günboyu Gazetesi'nde Durmuş Ali Özyiğit'in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir. 'Yalan at, izi kalsın' mantığı ile kaleme alınan bu yazı, bu yazıyı yayınlayan yayın grubunun insanlık dışı bir ürünüdür. Yazının düzeltebilecek hiçbir tarafı söz konusu değildir, çünkü tamamı yalan ve iftiradır. Allah böyle ahlaksız yazılardan milletimizi muhafaza etsin. Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayımlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım."