Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Gerekirse en yüksek tedbiri alabiliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan tedbirlerle hayatın yüzde 80'nin durduğunu söyledi. Soylu, "Tedbirler salgının yayılma hızını olumlu etkileri" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan tedbirlerle ilgili katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'dan satır başlıkları:

Avrupa gıda tedariğinde ve sağlık sisteminde problem yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var.Almak üzere olduğumuz personeller vardı. Şuan 8700 bekçimizin 3500 görev aldı. Güvenlik güçlerimizde esnek çalışma yok, herkes görev başında.

TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU

Sosyal izolayonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı.

TEDBİRLERİ YÜKSELTEREK DEVAM EDİYORUZ

Bir Sağlık sisteminin ayakta kalması, 2. kamu düzeninin devam etmesi, 3. sosyal izolasyonun sağlanması, 4. gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tam izolasyon her zaman gündemimizde. Şu anki tedbirlerle sosyal izolasyonu tam olarak sağlayamazsa, salgının önüne geçebileceğimizi düşünmezsek, en yüksek tedbiri alabiliriz.

96 bin yaşlımıza ilk iki gün 'evlerinize girin' uyarısı verdik. İlerleyen günlerde bu sayı 500-600'a düştü. alınan karar olumlu sonuç verdi.

YETERLİ MASKE VAR MI?

Şuanda 69 firmayla hem maske hem tulum için anlaşma imzaladık. Sırada bekleyen firmalar var. Türkiye'deki üretimde bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı'da bunu ifade etti. Fahiş fiyatlarla ilgili ciddi çalışmalarımız var. İyi birimler oluşturduk. Sahte ürün ve fahişçileri denetliyoruz. Fırsatçılık yapmayı günah addediyoruz ve bu bir suç. Gerekli bütün adımları uyguluyoruz. Sadece maske üretmek değil üreten maskenin kumaş fiyatı da yükseltmeye başladı. İlgili firmalarla toplantı yapıldı. Gün bu meseleyle ilgili birlik olma günüdür.

PROVAKATİF HESAPLAR HAKKINDA İŞLEM

2 bin 551 bin provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı. Bizim bulamayacağımız kimse yok. Hesapların yüzde 70'i FETÖ ve PKK bağlantılı. Otobüs duraklarında bayılan, ayılan korona oldu diyen hesaplar videolar var. Bunu yapanlar kadar bunu yayanlar da suçlu. AYM sosyal medya paylaşımlarına ifade özgülüğü diyor. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektir, iştahımızı kapatıyor. Ben siber alemde sörf yapıyorum ve gerekli yerlere bildiriyorum. Kimse bunlara itibar etmesin.

GÖÇMEN GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR

Göçmenlerin Yunanistan sınırındaki geçişlerinin sürdüğünü belirten Soylu, "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor. Biz onların yemek, su, kıyafet, dezezenfektan maske gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Meriç Nehri üzerinden geçişler sürüyor.

Gençlere 'evden çıkmayın' çağrısı

Bana bir şey olmaz diye sosyal izolasyonu unutmamalıyız. Kendi olağanüstü halimizden çıkmamamız gerekiyor. İlk ölçümde negatif çıkıyor, ikinci sefer pozitif. O yüzden özellikle gençlerin hayatlarını yavaşlatması gerekiyor. 210 bin 654 iş yeri kapalı ve bunları sürekli denetliyoruz. Şu anda 2 bin 37 bin iş yerine adli işlem yapıldı. Gevşetme teklifleri oluyor ancak izin vermiyoruz.