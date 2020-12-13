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Soylu'dan Yunanistan Göç Bakanı'na düzensiz göçmenlere yönelik 'insanlık dışı muamele' tepkisi

İçişleri Bakanı Soylu, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlere yönelik "kötü muamelesi"ne ilişkin, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye tepki gösterdi.
Soylu'dan Yunanistan Göç Bakanı'na düzensiz göçmenlere yönelik 'insanlık dışı muamele' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlere yönelik "kötü muamelesi"ne ilişkin, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye "Sahil güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından Mitarachi'yi etiketleyerek, "Unsurlarınızın, Frontex’in suç ortağı olduğu ve AB’nin görmezden geldiği insanlık dışı uygulamalarını ve geri itmelerini izlemek için" mesajıyla, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca ellerine plastik kelepçe takılıp darbedilen düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anlarının yer aldığı video ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Soylu, paylaşımında Mitarachi'ye hitaben, "Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor." ifadesini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 6 Aralık saat 18.50'de Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan yarı batık haldeki can salında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin alındığı bildirildi.

Bunun üzerine, bölgeye yakın balıkçı teknesiyle koordine kurularak arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı ifade edilen açıklamada, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından kadın ve çocuklardan oluşan 17 düzensiz göçmenin kurtarılarak Didim Limanı'na getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bahse konu düzensiz göçmenlerin ifadelerinden, Bulamaç Adası'nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere 2 grup halinde Yunan Sahil Güvenlik gemisine bindirildikleri, erkeklerin darbedilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içerisinde Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında, 8 Aralık saat 21.00'da da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına sürüklenmeye bırakılan 2 can salındaki 11 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtarılan düzensiz göçmenlerden edinilen bilgilere göre, bahse konu göçmenlerin 6 Aralık'ta Yunanistan unsurlarınca kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu oldukları anlaşılmış, ağır şekilde darbedildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülmüş, paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğu göçmen ifadelerinden öğrenilmiştir."

Sahil Güvenlik Komutanlığınca paylaşılan videoda, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca ellerine plastik kelepçe takılıp darbedilen düzensiz göçmenlere ait görüntüler yer alıyor.

Kayıtlarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilerek kaderine terk edilen can sallarındaki düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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