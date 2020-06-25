  • BIST 113.800
  • Altın 389,781
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,6991
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Sözcü Aksoy: AB ve Yunanistan'ı sığınmacı haklarına saygıya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz" dedi.
Sözcü Aksoy: AB ve Yunanistan'ı sığınmacı haklarına saygıya davet ediyoruz

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Yunanistan- Türkiye sınırında yaptıkları açıklamalara ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Dendias'ın AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile birlikte dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözlerin, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni tezahürü olduğunu kaydeden Aksoy, AB Komisyonu'nun buna ortak olmasının ise ibret verici olduğunu bildirdi.

'DENDİAS'IN İFADELERİ GERÇEKLİKTEN KOPUK'

"Sınırımızda bu açıklamaları yapanlara Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic'in, "Mültecilerin onurunu korumanın üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğuna" ilişkin açıklamasını bir kez daha hatırlatıyoruz" diyen Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"AB ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki ifadeleri ise gerçeklikten tamamen kopuktur. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte, Türkiye’yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır. Türkiye’ye karşı şer ittifakları kurma ve AB’yi suiistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan’a bir faydası olmaz. Bunun yerine, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermeli; meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine, bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Komandolar bomba yüklü kamyoneti vurarak durdurdu, büyük bir facia önlendi25 Haziran 2020 Perşembe 09:59
  • Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Alpagu' geliyor25 Haziran 2020 Perşembe 09:53
  • Türkiye'nin milli helikopter motoru için test altyapısı sözleşmesi imzalandı25 Haziran 2020 Perşembe 09:34
  • HAK-İŞ kıdeme sahip çıktı; "güçlü, kapsayıcı bir modele ihtiyaç var"25 Haziran 2020 Perşembe 09:23
  • F-35'te büyük kriz! Patlama riski var25 Haziran 2020 Perşembe 09:19
  • HSK'ye 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak25 Haziran 2020 Perşembe 09:18
  • İzmir'de Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı25 Haziran 2020 Perşembe 09:18
  • Vaka sayılarındaki artış sonrası 81 il valisine uyarı!25 Haziran 2020 Perşembe 09:17
  • Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı25 Haziran 2020 Perşembe 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Haziran 2020 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti