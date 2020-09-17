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Sözcü Aksoy: Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamakta

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi açıklamasına ilişkin, "Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır" dedi.
Sözcü Aksoy: Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamakta

Sözcü Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi konusunda yaptığı açıklamanın sorulması üzerine yazılı açıklamada bulundu. Aksoy, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili olarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+BM toplantısı, bizim açımızdan Ada’da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 Temmuz ayında Crans Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmemektedir. Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır" dedi.

'TÜRKİYE, BAŞARISIZ OLMUŞ YÖNTEMLERLE MÜZEKERE SÜRECİNE GİRMEYECEKTİR'

Aksoy, geçmişte tüm müzakere süreçlerinin, Kıbrıs Rum tarafının Ada'da bir ortaklığın gereği olan siyasi eşitliği kabul etmemesi ve siyasi eşitliğin somut bir şekilde içinin doldurulmaması nedeniyle başarısızlığa uğradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun altında da Kıbrıs Rum tarafının hem iktidarı hem doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istememesi yatmaktadır. Bu gerçeğe rağmen Ada’da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin, tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir. Bu yapılamıyorsa o zaman iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri icap eder. Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayriresmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri, bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur. Aksi takdirde, Türkiye, evvelce de defaatle açıkladığımız üzere, müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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