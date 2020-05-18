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Sözcü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyoruz." dedi.
Sözcü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırım Tatar ve Çerkez sürgünlerinin yıl dönümleri hakkında soruya yazılı yanıt verdi. Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin 76 yıl önce anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiğini belirten Aksoy, "250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Kırım Tatarları 1944 sürgününden sonra on yıllarca anavatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir. Türkiye, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için, geçmişte olduğu gibi bugün de Kırım Tatar Türklerine olan desteğini sürdürecektir. Bu vesileyle, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz."

Aksoy, Çerkez sürgününün ise tarihin en acı olaylarından biri olduğunu belirterek, "156 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak, ağır koşullarda büyük kayıplar verdikleri, hüzünle hatırladığımız bir trajedidir. Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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