Sözcü gazetesi davasında yeni gelişme: İki yazara hapis cezası

Sözcü gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru 3 yıl yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi.

Sözcü gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru 3 yıl yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada Gazetenin Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.