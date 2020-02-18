Sözcü İbrahim Kalın'dan Abdullah 'Gül'e ziyaret' açıklaması

Sözcü İbrahim Kalın Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplatısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Perşembe günü açıldığında kütüphanemizde 1,5 milyon kitap olacak. Çok önemli koleksiyonlar var. Açılışını gerçekleştiricez.

* İlgili bakanlıklarımızın güvenlik ve dış politika sunumları oldu. Ayrıntılı olarak değineceğim.

İDLİB MESELESİ

* İdlib ile ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. İsteğimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır.

* Askerlerimiz gerekli gördüğü durumlarda cevabı en sert şekilde verecektir. Askeri gözlem noktalarımız değişmeyecek.

* Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek.

LİBYA'DAKİ DURUM

* Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hafter tarafı süreci sabote ediyor. Alınan kararlara rağmen Hafter'e yardımlar sürüyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

* Bir diğer önemli konu koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Tüm dünyanın gündemini tutuyor. Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık ve bir ülkemizde vaka ile karşılaşılmadı. Çin yönetiminin de ciddi bir tedbir aldığını biliyoruz. Çin hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çin'e gönderdiğimiz yardımların devamı gelecek.

FETÖ İLE MÜCADELE

* FETÖ ile mücadele ilgili bir bahsin geçtiğini ifade etmek isterim. Son günlerde devam eden tartışmaya hepimiz şahit oluyoruz. FETÖ ile mücadeleyi güçlendirmekten ziyade, sulandırmaya yönelik olduğunu görüyoruz.

* En ciddi, en kapsamlı mücadeleyi bu hükümet vermiştir. Cumhurbaşkanlığımız bizzat mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır. 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimi yaşandı. El birliği ile bu terör örgütüne karşı mücadele etmek gerekiyor. İzini, eserini kaldıracak şekilde hepimizin el birliği ile hareket etmesi gerekiyor.

* Artık bu vesayet odakları gücünü yitirmiştir.

* Türkiye'nin dört bir tarafında güven içinde yaşıyorsak, askerimiz sayesindedir.

GEZİ PARKI DAVASI

* Gezi Davası'na ilişkin mahkemenin verdiği karar bir yargı sürecinin bir aşamasını teşkil ediyor. Değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Türkiye'nin gündemine ayrıştırıcı söylemlerinin sokulmasına varana kadar neler yaşandığını anımsayalım. Son günlerde yeniden Gezi meselesi üzerinden tarihi yeniden okuma yapıldığını görüyoruz.

11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'ÜN KARAR RÖPORTAJI HAKKINDA

* Sayın Gül'ün o dönem görevdeyken yine değerlendirmeleri vardı. Bu kendisini bağlar. Geldiler, dinlediler ve gittiler şeklinde bir değerlendirme yapıldığını görüyorum. Bizim uzun görüşmelerimiz oldu. O dönemde de bir takım film senaryoları yazıldı. Tarihi yeniden inşa ederek bugünkü siyasi sürece uygun hale getirmeye çalışmak yaşanan gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

Abdullah Gül: Parlamenter sisteme dönmek şart Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik en net değerlendirmede bulundu: "Cumhurbaşkanı iken de parlamenter...

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ TARTIŞMALARI

* Cumhurbaşkanlığı Sistemi çok uzun uzun tartışıldı. Sayın Gül'ün farklı bir görüşü olabilir. Ama bu tartışma yapıldı, referandum yapıldı ve sisteme geçildi. Bunu tartışmaya açabilirler.

* Kuvvetler ayrılığının en net şekilde ortaya konulduğu sistem bu sistemdir. Ben bu gündemin ilkesel olarak sistemin tartışılmasından ziyade, bir takım siyasi arayışların devamı niteliğinde görüyorum.

BURHAN KUZU HAKKINDAKİ İDDİALAR

* Doğrudan bizi bağlayan bir şey değil. Bir soruşturma başlatıldı. Söz yargıda.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞMELER

* Şu ana kadar tatmin edici bir sonuç çıkmadı. Görüşmeler devam edecek. Bizim için belirleyici olan çerçeve Soçi Mutabakatıdır. Mülteci baskısı giderek artıyor. Dünyanın hala harekete geçmemesi kabul edilebilir değildir. Bu herkesi ilgilendiren bir sorun.

* Yeni bir kriz kapımızda. Biz illa NATO gelsin savaş açsın, Rusya ile kötü olalım demiyoruz. Ama rejimin bu ihlallerinin durdurulması gerekiyor.

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI

* O dönemin karmaşık yapısını anımsamakta fayda var. Dini konulardan ayrımcılığa uğradığını anımsamakta fayda var. FETÖ bu boşluğu kullanarak orduya sızmış olabilir. Oraya gelen askerler, 2 yılda mı 3 yılda mı geldiler?

* FETÖ'nün orduya girişi AK Parti iktidarında başlamadı. Türkiye'de kimse dini inancından, siyasi görüşünden ne ayrımcılığa uğrar, ne de kavuşturmaya uğrar.

GAZETECİLERİN YIPRANMA PAYI

* Anayasa mahkemesinin verdiği bir karar var. Bakanlık bir çalışma yapacak. Basın meslek gruplarının haklarının iyileştirmesi konusunda ilgili bakanlıklar detaylı şekilde ele alacak.

HAFTER GÜÇLERİNİN TRABLUS SALDIRISI



* Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi.