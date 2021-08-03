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Sözcü Kalın, Rusya Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile görüştü.
Sözcü Kalın, Rusya Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen heyetlerararası görüşme Kalın ve Lavrantiyev başkanlığında yapıldı. Görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreç ele alındı. İdlib'de ateşkesin korunmasının önemine vurgu yapılırken anlaşmanın sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsaade edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için siyasi sürecin daha etkili bir şekilde işletilmesinin ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılmasının gereği ifade edildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD/YPG/PKK ve DEAŞ  dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.

Suriye'deki insani krizi hafifletecek ortak adımların atılmasının öneminin altı çizildi. Bu kapsamda Suriye'ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı BMGK kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.

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