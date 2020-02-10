Sözcü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kalın, "Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Esad rejimi İdlib'de Türk askerlerini hedef aldı, 5 asker şehit oldu. Reuters, Suriye ordusu güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Taftanaz'da bulunan TSK gözlem noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Kanlı saldırının ardından İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik başladı.
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