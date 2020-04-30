  • BIST 101.110
  • Altın 379,143
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Sözcü Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin toplantısında konuşma yaptı.
Sözcü Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini konuşlandırmayı koronavirüs salgını yüzünden ertelediğini ancak nihayetinde bunun yapılacağını söyledi.

Washington’daki düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin internet üzerinden düzenlediği bir toplantıda konuşan Kalın, Rus sistemini konuşlandırma konusunda koronavirüs nedeniyle ertelemenin olduğunu ancak sürecin planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtti.

ABD YAPTIRIM KOZUNU OYNUYOR

Washington ise S-400’lerin aktif hale getirilmesi durumunda, Ankara’yı yaptırımlara maruz kalabileceği yönünde uyarıyor. ABD yönetimi, Rus sisteminin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarını da risk altına atacağını vurguluyor.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’a, ABD’den Patriot füzeleri de satın almaya ilgi duyduklarını defalarca söylediğini aktardı.

SALGIN NEDENİYLE ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’lerin Nisan ayında aktif hale getirileceğini açıklamıştı ancak sonradan patlak veren koronavirüs salgını ve salgının yol açtığı ekonomik sorunlara odaklanan Türk yetkililer son haftalarda S-400 konusunu gündeme getirmedi.

S-400’leri aktive etmek, Türkiye’yi, ABD’de Rusya’dan savunma ekipmanı alan ülkeleri cezalandırmayı öngören ‘’Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’’ (CAATSA) altındaki yaptırımlara maruz bırakabilir.

"TÜRKİYE YAPTIRIMLARA AÇIK HALE GELİYOR"

Aynı toplantıda konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da, bu ihtimalin Türk yetkililere defalarca dile getirildiğini söyledi. Büyükelçi Satterfield, “Bu konudaki tutumumuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yönetimdeki tüm yetkililere son derece açık dille izah edildi. S-400 sistemi operasyonu Türkiye’yi Kongre yaptırımlarına, hem CAATSA hem de diğer ilave yaptırımlara maruz kalma ihtimaline son derece açık hale getiriyor. Türkiye hükümetinden bu kaygıları dindirecek tarzda güvencelere sahip değiliz’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Başbakanı koronaya yakalandı30 Nisan 2020 Perşembe 20:52
  • İngiltere pik yaptı30 Nisan 2020 Perşembe 20:50
  • Almanya normale dönüyor30 Nisan 2020 Perşembe 20:49
  • Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı30 Nisan 2020 Perşembe 20:46
  • Sağlık Bakanı Koca: Test sayısında 1 milyonu geçtik30 Nisan 2020 Perşembe 19:35
  • Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi30 Nisan 2020 Perşembe 16:49
  • Mastercard ve BiTaksi sağlık çalışanlarını evden hastaneye ücretsiz taşıyacak30 Nisan 2020 Perşembe 16:46
  • Kağıt toplayarak kazandığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı30 Nisan 2020 Perşembe 16:34
  • Yargıtay duruşma ve müzakereleri erteledi30 Nisan 2020 Perşembe 16:32
  • Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs tedbirleri30 Nisan 2020 Perşembe 16:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti