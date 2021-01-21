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'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi

KAJRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Meclisi, Elbistan ilçesindeki Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini Milli İrade Bulvarı olarak değiştirdi.
'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge katılan liderlerin isimleri Elbistan'daki bulvarlara verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bulvarına verilmişti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, son yaptığı toplantı da Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini Milli İrade Bulvarı olarak değiştirilmesine karar verdi.

MİLLİ İRADE BULVARI OLARAK DEĞİŞTİRİLECEĞİNİ MAHİR ÜNAL AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 15 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini değiştirileceğini açıklamıştı. Ünal, isim değişikliğiyle ilgili şunları söylemişti:

"Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi, bir bulvara Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı ismini vermiş. Elbistan Belediyesi Ak Partili bir belediyedir ve ismi ne zaman vermiş biliyor musunuz? 7 Ağustos'ta Yenikapı Mitingi'nde 15 Temmuz'dan sonra bir Yenikapı ruhu oluşmuştu, Türkiye'de bir milli mutabakat ortaya çıkmıştı. Elbistan Belediyesi 7 Ağustos'ta o mitinge katılan bütün liderlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerini çeşitli bulvarlara vermişti. Yani bu onları o kadar mutlu etmiş ki. Geçen gün belediye başkanım 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini değiştireceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nı Milli İrade Bulvarı yapacağız. Çünkü milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı dediği için bunu millet iradesine karşı bir hakaret sayıyoruz ve o bulvara Milli İrade Bulvarı ismini vereceğiz' dedi."

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