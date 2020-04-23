  • BIST 98.171
  • Altın 385,164
  • Dolar 6,9800
  • Euro 7,5506
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Sözde PKK yöneticisi MİT'in İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin sözde Cizre Sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Sözde PKK yöneticisi MİT'in İsveç makamlarıyla koordinasyonu çerçevesinde Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H ) sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi. 

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsveç makamlarıyla yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirilen terörist Özdemir, örgüte 2014'te katılmıştı.

Terör örgütü PKK/KCK ve uzantısı PYD/YPG'nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon sırasında ayağından ve kolundan yaralanması sonrasında tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçan ve silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı yağma, terör örgütü propagandası yapma ve devletin birliğini-ülke bütünlüğü bozma suçlarından aranan Özdemir hakkında, "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Özdemir, bu yıl İsveç'e iltica arayışında bulunmasına karşın, MİT ve İsveç makamlarının koordineli çalışması neticesinde bugün yurda getirilerek, emniyet birimlerine teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'dan 356 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:26
  • 31 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı23 Nisan 2020 Perşembe 09:24
  • Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2020 Perşembe 09:23
  • İstanbul Valiliği'nden, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama23 Nisan 2020 Perşembe 09:23
  • Azerbaycan'daki 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:22
  • Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:19
  • SETA araştırmacıları Libya krizini değerlendirdi23 Nisan 2020 Perşembe 09:18
  • Ürdün'deki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:18
  • İspanya'dan getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:17
  • Libya, Rus paralı askerlerin Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını duyurdu23 Nisan 2020 Perşembe 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti