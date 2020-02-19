Sözde ucuzcu berberlere soruşturma

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, dükkân camında farklı, içeride farklı fiyat tarifesi uygulayan sözde “ucuzcu berberlere” müşterileri kandırdığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığınca soruşturma açıldığını açıkladı.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Başkent’te “ucuzcu berberler” diye tabir ettikleri cama ucuz fiyat tarifesi yazan esnaflarla ilgili yeni bir gelişmenin yaşandığını açıkladı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Oda Başkanı Kara, “Camda farklı, içeride farklı fiyat tarifesi uygulayan ve hijyenin bulunmadığı ‘ucuzcu berberlere’ müşteriyi kandırdığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta soruşturma açıldı” dedi.

UCUZCULARA SORUŞTURMA AÇILDI

Sektörde büyük bir huzursuzluğa neden olan söz konusu berberlere karşı Ticaret Bakanlığı’nın olaya el attığını açıklayan Oda Başkanı Kara, “Vatandaşın sağlığını hiçe sayan ‘ucuzcu berberlere’ ilişkin göreve geldiğimiz günden bugüne ciddi çalışmalar yürüttük. Ankara genelince 70 küsur olan bu dükkan sayısını 35’lere düşürdük. Son olarak Ticaret Bakanlığı bu olaya el attı. Oda’mıza bu berberlerden dolayı çokça şikayet geliyordu, Bakanlığa da çok sayıda şikayet yapılmış. Bakanlık yetkililerimiz, ucuzcu berberler hakkında yapılan şikâyetler doğrultusunda insanları yanıltmaktan ve kandırmaktan soruşturma açıldığını söyledi” diye konuştu.

TAMAMEN BİTİRENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ

Ucuzcu berberlerin dükkanlarındaki yazıları yavaş yavaş kaldırmaya başladıklarını da kaydeden Oda Başkanı Kara, “Mücadelemiz sonuç vermeye başladı. Bitme noktasına geldiler. Tamamen bitirene kadar biz Oda olarak elimizden geleni yasal çerçeveler içerisinde yapacağız” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-