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Sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.
Sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

"9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir." dedi.

Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü

Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Rusya ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz." dedi.

120 saatlik sürenin uzatılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin YPG’nin bu bölgeden çekilmesi için tanınan 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin "Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok."

İRAN'A SİTEM

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na karşı İran'dan çatlak sesler geldiğine dikkat çekti, ülke yönetimine sitemde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İran’dan gelen açıklamalar gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran şöyle bir kısa süreli geçmişine varırsa nükleer silahlar konusunda Erdoğan’ın İran konusunda takındığı tavrı tüm dünya bilir. Ancak İran’dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabi bunları başta sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu bütün mesai arkadaşlarımı da şahsımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Astana süreci ile başlayan Soçi mutabakatı ile de davam eden bu süreci nasıl yöneteceğiz o zaman. Bu süreçte olanlar birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu konu da ciddi manada kendilerini kınıyorum" dedi.

 

 

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