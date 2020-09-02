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Sözleşme dışı üretilen tütünlerin alım-satım esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeye bağlanmadan üretilen ya da sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş tütünlerin alım-satım işlemlerine ilişkin esasları belirledi.
Sözleşme dışı üretilen tütünlerin alım-satım esasları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün üretimi yapılan il ve ilçelerdeki Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı ziraat odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları 10 gün içinde bu tebliğden haberdar edecek.

Sözleşmeye bağlanmayan tütün miktarı ve üretim merkezleri, alıcılara Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen alıcılar, Bakanlığa başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecek.

Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı her yıl Bakanlık tarafından internet sitesinden duyurulacak.

Alıcılar, açık artırma yöntemiyle satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini ve kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri bildirecek.

Bakanlık tarafından, açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı, açık artırmaya katılmak isteyen alıcılara ve sözleşme dışı tütün üretim bildiriminde bulunan üreticilere duyurulmak üzere ilgili ziraat odasına iletilecek.

Alıcı, artırmalı satışlarda adına tescil edilecek tütünleri, tescil tarihini izleyen 15 iş günü içinde tesellüm etmek ve bedelini üreticiye ödemek zorunda olacak.

Üreticinin açık artırmada oluşan fiyatı kabul etmeyerek tescil listesini imzalamaktan kaçınması halinde tescil işlemi geçersiz sayılacak. Bu gibi durumlarda üretici aleyhinde herhangi bir yaptırım söz konusu olmayacak.

Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları her yıl ağustos ayının sonunda tamamlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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