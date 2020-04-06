Sözleşmeli er alımları ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılı sözleşmeli er alımına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Bakanlık yaptığı açıklamada "2020 Yılı K.K.K.lığı Sözleşmeli Er Temin faaliyetleri; başvuru yapan adayların ikinci seçim aşamaları COVID-19 ile mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İkinci seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcının 15 gün öncesinden duyurulacaktır." ifadelerine yer verdi.
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