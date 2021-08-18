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Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Değişiklik kararı ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başlayacak. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişikliğe gidildi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

MSB'den 2021 mart sözleşmeli öğretmen ataması takvim değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. 

Buna göre;

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir."

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