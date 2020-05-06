Sözleşmeli öğretmenlik başvrular ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyen binlerce adayı ilgilendiren 2020 atama takvimi belli oldu. Başvurular 1 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'a kadar sürecek. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyen binlerce adayı ilgilendiren 2020 atama takvimi belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercihlerin gerçekleştirileceği ve atamaların yapılacağı tarihler binlerce aday tarafından araştırılıyor. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde.

ÖN BAŞVURULAR 1 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurular 1 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'a kadar sürecek . Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ ŞÖYLE:

Sözleşmeli öğretmenlik için takvim şöyle; Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercileri: 1-12 Haziran,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı: 22 Haziran,

Sözlü sınavları yapılacağı tarih: 6-25 Temmuz,

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 28 Temmuz,

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması: 4-7 Ağustos,

Sözlü sınav sonuçları itirazların sonuçlandırılması: 10 Ağustos,

Atama tercihlerinin alınması: 31 Ağustos- 4 Eylül,

Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül BÖLÜM BÖLÜM ATAMA KONTENJARI LİSTESİ:



ADIM ADIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?









OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-