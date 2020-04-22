Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş'ın "En büyük projem" dediği 'Sözleşmeli Üreticilik' projesinin başladığını duyurdu. Peki Sözleşmeli Üreticilik Modeli nedir? Detaylar haberimizde...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş 'ın En büyük projesi ' Sözleşmeli Üreticilik ' projesinin başladığını duyurdu. Peki Sözleşmeli üreticilik nedir? Kimler başvurabilecek? Kimler faydalanabilecek? Üretilen ürünler kimlere dağıtılacak?

Ankara’da tarımın gelişmesi ve çiftçilerin kazanım elde etmesi için hazırlanan sözleşmeli üreticilik projesi kapsamında Başkentli çiftçilere tonlarca tohum desteği verilirken, Büyükşehir Belediyesi de kendi tarım arazilerinde üretime geçti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli , projeyi şöyle anlattı:

Boş duran araziler üretime kazandırılacak

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla Belediyeye ait tarım arazilerinde ekime başladık. Uzun zamandır boş duran arazileri üretime kazandıracağız. Belediyemize ait olan 25 ilçedeki ekilebilir arazilerimizle ilgili bir analiz çalışması yaparak, buralarda bu dönem için belediye olarak kendi ekipmanlarımızla üretim yapmaya karar verdik.”

Araziler çiftçilere tahsis edilecek

“Yıllardır boş duran arazilerimizin artık boş kalmasını istemiyoruz. Bu arazilerle ilgili fizibilite çalışmaları bittikten sonra o bölgenin insanlarıyla beraber bu toprakların işlenmesini sağlayacağız. Bu sene için biz, kendi arazilerimizde, 250 dekar alanda sebze, 2 bin 100 dönüm alanda da kuru fasulye, nohut ve patates üretimi yapmak istiyoruz.”

Tüm topraklar işlenecek

“Amacımız ülkemizdeki tarımsal ekonomiye, tarım üretimine katkı sağlamak. Kendi arazilerimizle ilgili de Ankara’nın diğer ilçelerindeki bütün arazilerin tespiti yapıldıktan sonra oradaki bütün üreticilerimizle o toprakların işlenmesini sağlayacağız.”

Kimler faydalanabilecek?

Tüm ilçelerdeki çiftçiler yararlanabilecek

“ Bu konuda ciddi bir çalışma yaptık. Söz konusu arazilerin daha önce işlenmemesi nedeniyle bu sene bazı ilçelerde ekim gerçekleştiremiyoruz. Önümüzdeki ekim sezonunda tüm arazilerimiz, arazinin özelliğine göre ekilecek. Her ilçe için ayrı ayrı çalışma yapılacak ve o bölgenin insanlarıyla beraber ekim işlemleri gerçekleştirilecek. Sebze, kuru baklagil ve kök bitki ekimi yapılacak.”

Sözleşmeli üreticilikte üretilen ürünler kimlere dağıtılacak?

Ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak

Başkent’te sözleşmeli üreticilik modelini başlattıklarını ve bin 15 çiftçiye nohut tohumu dağıtımı yapıldığını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli , sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünler ile boş tarım arazilerini değerlendirerek ekim yaptıktan sonra elde edilecek ürünleri de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını açıkladı:

Çiftçinin elinde ürün kalmayacak

“20 bin dönüm alanda bir ekim gerçekleştirdik, tahminen 2 bin 600 ile 3 bin ton civarında bir üretim gerçekleşecek. Biz bunları Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiden satın alacağız ve kendi kuracağımız paketleme ünitelerinde paketleyerek, Ankara’da sosyal yardımlar kapsamında dağıtımını yapacağız. Zaten gerçekleşiyor bu yardımlar ve biz bunu dışarıdan ticari kapsamda alarak dağıtıyorduk.

Bundan sonra Ankaralının ürettiği ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Kendi arazilerimizde üretilenler de aynı şekilde değerlendirilecek. Özellikle bu dönemde yapacağımız üretimleri buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Sosyal yardımlar kapsamında dağıtımı yapılacak ürünlerin üretimi için çalışıyoruz.”

Emrah Özcan / İLKSAYFA

