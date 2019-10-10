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SP lideri Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu lider ziyaretleri çerçevesinde parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi.
SP lideri Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu lider ziyaretleri çerçevesinde, parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi.

Görüşme, Davutoğlu'nun Ankara Beysukent'teki çalışma ofisinde gerçekleşti.

Görüşmede SP'den Genel Başkan yardımcıları Birol Aydın, Hasan Bitmez, Mehmet Karaman ile Fatih Aydın da bulundu. 

Davutoğlu'na eşlik eden isimler ise, AK Parti'den istifa eden Ayhan Sefer Üstün, Selim Temircu ile Nedim Yamalı oldu.

SP lideri Karamollaoğlu başlattığı "lider ziyaretleri" çerçevesinde ilk olarak AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmiş, ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan'ı ziyaret etmişti.

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