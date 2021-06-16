SP lideri Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e kurultay cevabı: Açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar

Saadet Partisi'nde kongre tartışması başladı. SP YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, twitter'den açıklama yaparak kurultay çağrısı yapmıştı. SP lideri Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün kongre çağrısına "Dünkü açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar" diye cevap verdi.

Saadet Partisi 'nde kongre tartışması başladı. SP YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk , twitter'den açıklama yaparak kurultay çağrısı yapmıştı. SP lideri Temel Karamollaoğlu , Asiltürk'ün kongre çağrısına "Dünkü açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar" diye cevap verdi.

ASİLTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün yaptığı açıklamada “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak” demişti.

KARAMOLLAOĞLU'NAN CEVABI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün kurultay çağrısıyla ilgili sorular üzerine ''Parti meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmayı bu zamana kadar yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Dünkü açıklama Oğuzhan Beyi bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz'' dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, AK parti iktidarına yüklendi.

Temel Karamollaoğlu'nan açıklamalarından satır başları şöyle:

"Doğu Türkistan'da milyonlarca müslüman kardeşlerimiz asimilasyon kamplarında esir tutuluyor. İslamofobi düşüncesi hem Avrupa'da hem de Amerika'da sürüyor. Medeniyet dediğiniz bu mu? Mehmet Akif'in dediği gibi tek dişi kalmış canavar. Bugün maalesef kıyım ve vahşet tablosuyla karşı karşıyayız. Dünyanın birçok noktasında çocuk, kadın ayırt etmeksizin zulme uğratılmaktadır. Milyonlarca insan haksızlıklar, hukuksuzluklar, ahlaki yozlaşmalar ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu zaman laf değil, icraat zamandır. Rehber alacağımız D8'e bakarsak sorunlar çatışma değil dialog ile çözülmeli, sorunlar masaya oturulup mütalaa ederek karara bağlanmalı, çifte standart değil adalet olmalıdır. Sömürü değil hakça paylaşımı elde etmeliyiz.

14 Haziran'da NATO Zirvesi gerçekleştirildi. Bu zirvede de somut ve kalıcı hiçbir adım atılmadı. Hiçbir ifadede bulunulmadı. Zirve alınan kararlardan çok kim kime selam verdi ne giyindiği gibi gereksiz magazinlerle gündem buldu. Bilindik ikili ilişkilerin önemini vurgulayan bir zirve daha başlayıp bitirildi. İnsanların kanayan yaralarına merhem ve çözüm üretemiyorlar. Bu gerçeği görmek zorundayız. NATO Zirvesi'inin en önemli konulardan biri Erdoğan ile Biden'ın arasındaki görüşmeydi. Kamuoyunda S-400'ler, F-35, sözde Ermeni soykırım konuları gibi konular görüşüleceği yansıtılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunların hesabını soracağız' diyordu, kamuoyuna iç politika malzemesi gibi gösteriyordu.

Biden'a hesap sorulamadı. Bırakın hesap sorulmasını ülkemizi bu kadar ilgilendiren konu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı herkesi şok etti. 'Bunların hesabını soracağız' diyenler 'Hamdolsun gündeme gelmedi' diyerek Allah'a şükretti. Ne olursa olsun Hamdolsun dememeliydi. Ne yazık ki dış politikadan eğitime devletin tüm kurumlarına kadar tutarsızlık ve dağınıklıkla karşı karşıyayız. Memleketimizin birlik ve beraberliğinden değil ittifakın devam edip etmeyeceği ön planda tutuluyor. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu problemleri bu ülkeye yakıştıramıyoruz.

Sorunlarımız bellidir. Çözümlerimiz de bellidir. Özellikle gençlerimize sesleniyorum umudunuzu yitirmeyin. EYT ve KYK borcunu ödeyemeyen binlerce üniversite öğrencileri bu problemlerin altında ezdirilmeyecektir. Toprağına ektiğinin karşılığını alamayan çiftçilerimiz, işçilerimiz, hayata tutunmaya çalışan asgari ücretlilerimiz inanın bu sorunların çözümünün imkansız olmadığını göstereceğiz. Yakında çiftçimiz ve esnafımızla yaptığımız toplantılarımızı işçilerimizle de gerçekleştireceğiz. Ülkemizdeki sorunların çözümü aslında zihniyet değişikliğinde bulunmaktadır. Siyasi bürokrat ve iş adamı çemberinde dolanan sorunların çözümü zor değil. Sizler tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde devletin tüm kurumlarını çevreleyen bu müsilaja çözümümüzü göstereceğiz.

Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı gibi sorunlara neşter atacağımızdan kimsenin korkusu olmasın. Üretim ve istihdam odaklı, doğamıza zarar vermeyen ekonomi modeline geçeceğimizi ifade etmeyi görev biliyorum. Hamdolsun iyi ki bu kadrolar iş başında demeyi sağlayacağız."