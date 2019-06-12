SP liderinden ortak yayın tepkisi: Türkiye'de iki parti yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı ortak canlı yayına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV’de Özlem Akarsu Çelik’in sorularını cevapladı.

Karamollaoğlu, Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı ortak canlı yayına ilişkin olarak "Türkiye’de iki parti yok. Daha geniş bir perspektif var. Herkesin sözünün dinlenmesi icap eder” dedi.

Yıldırım ile İmamoğlu’nun katılacağı ortak canlı yayının vatandaşların siyasi tercihlerini değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki soruya “onu performansları gösterecek” diyen Karamollaoğlu programın moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya’nın işinin zor olduğunu da dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuya dair sözleri şu şekilde:

“Sorular zor olduğu zaman ‘sen beni hedef aldın’ kanaati hasıl olabilir. O tepkiye İsmail Bey'in makul yaklaşması icap eder arada ezilmek istemiyorsa. Başarı dilerim kendisine. Mühim olan noktada vatandaşın zihnindeki sorulara TV programıyla cevap bulabilmesi. İki adaylı olması bunun mahsurudur. Türkiye’de iki parti yok. Daha geniş bir perspektif var. Herkesin sözünün dinlenmesi icap eder.”