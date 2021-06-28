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SP Meclis'e taşıdı: Şehir hastaneleri satıldı mı?

Saadet Partisi Konya Milletvekilli Abdulkadir Karaduman, Sağlık Bakanlığı tarafından kamu özel işbirliği ile yapılan 5 şehir hastanesinin işletmesinin Danimarkalılara satılmasını Bakan Koca'ya sordu.
SP Meclis'e taşıdı: Şehir hastaneleri satıldı mı?

TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Karaduman, satışın kamuoyuna izah edilmesi gerektiğini belirterek, satış işleminin içeriği ve kapsamının ne olduğunu sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, 5 şehir hastanesinin Danimarkalı şirketlere satılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, söz konusu devrin neden yapıldığını sordu. 

“İZAHA MUHTAÇ BİR DURUM VAR”
Adana, Yozgat, Elâzığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding’in bu alandan çekilerek, Sağlık Bakanlığı ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan hastanelerin Danimarkalı şirkete devretmesinin kamuoyuna izaha muhtaç bir durum olduğunu söyledi.

“HASTA SAYISI GARANTİSİ VERİLMİŞ MİDİR?”
Devir işleminin içeriği ve kapsamının ne olduğunu Sağlık Bakanı Koca’ya soran Karaduman, şu soruları yöneltti: “Devir işleminin hastane çalışanlarını ve hastanelerin hizmet kalitesini olumsuz etkileyebileceği riski değerlendirilmiş midir? Devir işleminin hastaneler ve çalışanları için herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağına dair yeni işletmeci firmadan teminat alınmış mıdır? Önceki işletmeciye verilen hasta garantilerinin ne kadarı karşılanabildi? Garanti edilen hasta sayısına ulaşılmayan hastanelerle ilgili firmaya Hazine’den toplamda ne kadar ödeme yapılmıştır? Hastanelerin işletmesini devralan ISS Facilities firması için de hasta sayısı garantisi verilmiş midir? Bu hasta sayısı garantisi önceki işletmeci firmaya verilenden farklı mıdır?”

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