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S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşunun EMEA Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 için ise 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği bildirildi.
S&P, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin 2021 ve 2022 yılları için büyüme tahminlerini yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 yılı için büyüme tahmininin ise yüzde 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği kaydedildi.

Raporda, Rusya’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 4,2’ye, 2022 yılı için ise 0,1 puan artırılarak 2,7’ye yükseltildiği bildirildi.

S&P’nin raporunda, Güney Afrika’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 4,9’a, 2022 için 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4’e revize edildiği hatırlatılırken Polonya’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,1 puan artırılarak 5,2’ye, 2022 için 0,3 düşürülerek yüzde 5 olarak revize edildiğine vurgu yapıldı.

Raporda, gelişen piyasalarda yüksek enflasyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizliklerin ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığının altı çizildi.

Öte yandan raporda, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa içerisindeki tüm gelişen piyasaların salgından çıkış sırasında anlamlı bir ekonomik büyüme kaydetmeyi başardığı bildirildi.

Gelişen piyasalarda ekonomik toparlanmanın henüz tamamlanmadığının da vurgulandığı raporda, bazı sektörlerin kapasitesinin altında performans sergilemesine rağmen, çoğu gelişen piyasa ekonomisinin 2022 yılında ortalamanın üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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