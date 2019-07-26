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SpaceX’in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
SpaceX’in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
SpaceX’e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.
26 Temmuz 2019 Cuma 09:54
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.