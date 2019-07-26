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SpaceX’in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı

SpaceX’in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
SpaceX’e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.
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